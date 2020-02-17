الأعرجي: علاوي مرشح جهة دينية كبرى في العراق يديرها "الابن"

أكد السياسي بهاء الأعرجي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو مرشح جهة دينية كبرى في العراق، مبيناً أنه يعمل بدعم منها، وهي من طلبت منه عدم إشراك المكونات والكتل السياسية.

وفي تصريحات متلفزة، قال الأعرجي، إن "محمد علاوي ليس خيار الكتل السياسية، وهو شخصية محترمة"، مشدداً: "لم أر سياسياً بنزاهته ووطنيته".

وأضاف أن "علاوي رشحته جهة دينية كبرى في العراق، وهي من تدعمه، وهي من طلبت منه عدم إشراك المكونات والكتل السياسية في حكومته.

وسُئل الأعرجي إذا ما كانت الجهة الدينية هي نفسها التي وافقت على رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، فأجاب بكلمة "الابن".

وفهم عدد من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الابن المقصود، هو محمد رضا، ابن المرجع الأعلى علي السيستاني.



