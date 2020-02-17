تظاهرة طلابية في الناصرية دعما للاحتجاجات

نظم المئات من طلبة المدارس الإعدادية في مدينة الناصرية، اليوم الاثنين، تظاهرة داعمة للاعتصام والتأكيد على استمرار مشاركة الطلبة لحين تحقيق مطالب التظاهرات الاحتجاجية.



وقال نشطاء، إن المتظاهرين رددوا شعارات وحملوا لافتات تؤكد على ضرورة استجابة الكتل السياسية لمطالب التظاهرات الشعبية ومنها إكمال قانون الانتخابات وتحديد موعد محدد لها مع تكليف رئيس وزراء مستقل للمرحلة الانتقالية.





