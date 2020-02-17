العمليات المشتركة تفتح تحقيقا باستهداف المنطقة الخضراء ومقر لميليشيا الحشد بصواريخ كاتيوشا

اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن فتح تحقيق باستهداف المنطقة الخضراء ومقر تابع لميليشيا للحشد ، وسط العاصمة بغداد، بصواريخ كاتيوشا فجر امس الأحد.



وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية باشرت عمليات التحقيق وجمع المعلومات والتدقيق الأمني بشأن استهداف مقر للحشد والمنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا، مؤكداً أن "الجهات الأمنية لديها تصور كامل عما يجري وما هو الغرض من الاستهداف".



وأضاف أن " الجهات الإرهابية تسعى لخلق ما سماها حالة من الإرباك والفوضى باستهداف مقر للحشد والبعثات الدبلوماسية في العراق".



وأشار الى أن "القيادات العسكرية تخطط بهدوء وتعمل بالتعاون مع القيادات السياسية في البلد من أجل تفويت الفرصة على أعداء العراق الذين يحاولون إرباك الوضع وخلط الأوراق".



وأوضح الخفاجي أن "هناك خططاً لمنع محاولات العصابات الإرهابية باستهداف مناطق حيوية من خلال عمليات القوات المسلحة، فيما تكمن النقطة الثانية في تكثيف الجهد الاستخباري والأمني علاوة على التعاون مع دول الجوار لمعرفة شبكة الإرهاب ومن يمولها ومن هي الجهات التي تقف وراء هذه العصابات"، مشدداً على "أهمية دور المواطن في استقرار البلد".



وأعلنت خلية الإعلام الأمني امس، سقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا في العاصمة بغداد، ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء والرابع على مقر لميليشيا الحشد شرقي بغداد.

