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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 12:16 م

نائب عن سائرون: كابينة علاوي أكتملت.. وعلى علاوي الحذر من هذا الأمر

سائرون

اعلن نائب عن ائتلاف سائرون غايب العميري ، اكتمال تشكيلة الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي،  محذرا  علاوي من امر قد يؤدي الى الفشل.


وقال العميري، ان" كابينة علاوي اكتملت تشكيلتها منذ أيام وهي مستقلة حسب المعلومات المؤكدة لدينا؛ لكن هناك بعض القوى لم يسمها تحاول الرجوع بالتشكيلة الوزارية الى المربع الأول من اجل خضوع عدد من الوزارات لها".


وأضاف" الجميع يعلم ان استمرارية هذه الأحزاب كانت متوقفة في الفترة السابقة على ما تحصل عليه من هذه الوزارات"، مشدداً" على ضرورة ان تعي خطورة هذه المرحلة وتطلق حرية الاختيار لعلاوي في تشكيل الكابينة".


وطالب علاوي بـ"إعلانه تحمل المسؤولية كاملة امام الشعب العراقي   في تشكيل الكابينة الحكومية خلال جلسة منحه الثقة في مجلس النواب، وانها اختيرت منه دون ضغوط، وان وجدت عليه ان يذكرها بالسماء"،


واكد العميري ان" الحكومة يجب ان تكون مؤقتة ومهامها محددة بالانتخابات المبكرة ومحاسبة القتلة والفاسدين".


ورداً على تكرار مشهد بيع المناصب عند تشكيل الحكومة أوضح قائلا" قضية بيع المناصب تتكرر عند تشكيل كل حكومة، وقد حدثت في الحكومات السابقة ومنها حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، وابرز أسباب فشلها جاءت لعدم مصارحة الشارع العراقي بهذا الامر".


وأشار الى ان" على علاوي ان يصارح الشعب العراقي بحقيقة هذا الامر ان وجد فعلاً بيع المناصب؛ لان الغموض في هكذا معلومات هو احد اسباب تراجع وتدهور الواقع العراقي".

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