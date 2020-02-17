بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 17 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 17 شباط 2020 12:08 م

مراقبون: الأحزاب السياسية ساخطة من علاوي وتستعد لرفض كابينته برلمانياً

علاوي والمتظاهرين

أكد مراقبون أن الأحزاب السياسية حاولت التدخل كثيراً بعمل محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء المكلف من أجل فرض وزراء عليه.

لكن يبدو أن الأخير رفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً مما تسبب بسخط هذه الاحزاب التي تسعى إلى عدم تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب.

وأشاروا إلى أن علاوي يخطط لطرح كابينته الوزارية في البرلمان وفي حال لم تنال الثقة فأنه سيصارح الشعب بحجم الضغوط التي تعرض لها من أجل فرض وزراء عليه.

كما أشار عدد أعضاء البرلمان فضلاً عن مصادر سياسية، إلى إن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد اكتملت، كما أكدت ذات المصادر أن الكابينة التي اختارها علاوي ستكون مستقلة بعيدة عن ضغوط الأحزاب.

ويأتي الإعلان عن قرب خروج التشكيلة الحكومية إلى العلن في وقت تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة في العراق، والتي تسبّبت بعيد انطلاقها في بداية أكتوبر الماضي في استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

وتعهّد علاوي، خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات الشهر الحالي، بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وبأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.

ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، وزير الاتصالات السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة تعرّضت للقمع في كثير من المحطات واستشهد فيها نحو 550 شخصا.

وتعهّد علاوي خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات الشهر الحالي بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وبأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل، إلا أن ذلك لم يهدئ غضب المتظاهرين.

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