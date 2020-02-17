نائب: تمرير الكابينة الوزارية وحصولها على ثقة مجلس النواب مرهون باستقلالية وكفاءة المرشحين

أعلن عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي أن تمرير الكابينة الوزارية وحصولها على ثقة مجلس النواب، مرهون باستقلالية وكفاءة المرشحين .



وقال الدراجي في تصريح صحفي : إن "تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يعتمد على طريقة طرح الكابينة الوزارية"، مبيناً أنه "سيواجه تحديات كبيرة في قبة البرلمان".



وأشار الدراجي إلى أن "تمرير الكابينة مرهون بكفاءة واستقلالية المرشحين ،وكذلك على قدرتهم في إدارة الدولة"، لافتاً إلى أن "رفض الكابينة في جلسة مجلس النواب قد يؤدي الى الفوضى".



وأضاف أن "هنالك محاولات للكتل الكردية بأن تتخلى عن المحاصصة الحزبية، وأن يكون بدلاً عن ذلك تمثيل مكوناتي في مجلس الوزراء".



وكان رئيس الوزراء المكلّف، محمد توفيق علاوي، قد أعلن امس الاول السبت طرح كابينته الوزارية على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.