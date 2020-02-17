يونادم كنا : علاوي أكمل تشكيل الكابينة الوزارية وتضم 19 حقيبة ماعدا حصة المكون الكردي

أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا ان علاوي، أكمل تشكيل الكابينة الوزارية وتضم 19 حقيبة ماعدا حصة المكون الكردي، مبينا ان رئيس الوزراء راغب في الاعلان عن الكابينة بشكل سريع وقد يؤدي الاسراع في إعلانها الى نتائج سلبية".



وقال كنا في تصريح صحفي ، ان "رئيس الوزراء المكلف وضع شروطاً ثلاثة في المرشحين للحقائب الوزارية أولها الكفاءة والنزاهة بينما كان لنا شرط مهم من خلال ساحات التظاهر هو الحيادية والابتعاد عن التحزب في تشكيل الحكومة".



واضاف: دعونا رئيس الوزراء المكلف إلى التأني في اعلان الكابينة الوزارية لضرورة أن تتوفر فيها شروط الحيادية وعدم التحزب والنزاهة والكفاءة لذلك ستعلن نهاية الاسبوع الحالي".



واشار الى انه من المحتمل ان يطرح رئيس الوزراء المكلف اكثر من ثلثي الكابينة الوزارية بينما سيعلن عن الحقائب المتبقية بعد التوصل الى اتفاق بشأنها، داعياً رئيس الوزراء المكلف إلى عرض اسماء المرشحين للحقائب الوزارية قبل 48 ساعة من الاعلان عنها للبرلمان من اجل الاطلاع على السير الذاتية للوزراء".