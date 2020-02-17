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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 11:41 ص

مدرب منتخب الشباب : لقاء بطل افريقيا صعب جدا

قحطان جثير

وصف مدرب منتخب الشباب، قحطان جثير، بطولة العرب بانها فرصة لاكتشاف لاعبين جدد والاستعداد لبطولة آسيا.

وقال جثير في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تونس :" ان استعداداتنا فقيرة كونها اقتصرت على خوض مباراتين تجريبيتين امام السعودية".

واضاف :" ان لقاء  المنتخب التونسي بطل افريقيا ، صعب جدا، ونمتلك معلومات وافية عن المنتخب الذي سبق ان واجهناه ".

وبين :" ان بطولة العرب فرصة لاكتشاف لاعبين جدد، وزيادة عاملي التفاهم والانسجام بين اللاعبين، والاستعداد  بصورة جيدة لنهائيات آسيا التي تضيفها اوزبكستان في تشرين الاول / اكتوبر من العام الحالي”.

وسيواجه المنتخب الشبابي نظيره التونسي في اولى مبارياته ببطولة العرب اليوم  الاثنين.
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