مدرب منتخب الشباب : لقاء بطل افريقيا صعب جدا



وصف مدرب منتخب الشباب، قحطان جثير، بطولة العرب بانها فرصة لاكتشاف لاعبين جدد والاستعداد لبطولة آسيا.



وقال جثير في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تونس :" ان استعداداتنا فقيرة كونها اقتصرت على خوض مباراتين تجريبيتين امام السعودية".



واضاف :" ان لقاء المنتخب التونسي بطل افريقيا ، صعب جدا، ونمتلك معلومات وافية عن المنتخب الذي سبق ان واجهناه ".



وبين :" ان بطولة العرب فرصة لاكتشاف لاعبين جدد، وزيادة عاملي التفاهم والانسجام بين اللاعبين، والاستعداد بصورة جيدة لنهائيات آسيا التي تضيفها اوزبكستان في تشرين الاول / اكتوبر من العام الحالي”.



وسيواجه المنتخب الشبابي نظيره التونسي في اولى مبارياته ببطولة العرب اليوم الاثنين.