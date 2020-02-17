فلاحون بذي قار يقطعون 50 كيلومترا لتسويق محاصيلهم !



دعا محافظ ذي قار اباذر العمر، الحكومة المركزية الى توسيع احد مراكز تسويق المحاصيل الزراعية شرقي المحافظة، لاستيعاب الكميات الكبيرة من المحاصيل .



وقال العمر :" ان الفلاحين في قضاء الاصلاح التابع لمحافظة ذي قار والمناطق المجاورة له يجبرون على قطع مسافة 50 كيلومترا من اجل تسويق محاصيلهم الزراعية الى سايلو مرکز المحافظة ".



واضاف :" ان المحافظة بحاجة الى توسيع مرکز تسويق قضاء الاصلاح عبر اضافة طاقات خزنية جديدة لاستيعاب كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية المسوقة"، مبينا :" ان التوسعة ستسهم بزيادة الانتاج الزراعي ورفع معاناة الفلاحين في القضاء والمناطق القريبة منه ".