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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 11:39 ص

فلاحون بذي قار يقطعون 50 كيلومترا لتسويق محاصيلهم !

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دعا محافظ ذي قار اباذر العمر،  الحكومة المركزية الى توسيع  احد مراكز تسويق المحاصيل الزراعية شرقي المحافظة، لاستيعاب الكميات الكبيرة من المحاصيل .

وقال العمر :" ان الفلاحين في قضاء الاصلاح  التابع لمحافظة ذي قار والمناطق المجاورة له يجبرون على قطع مسافة 50 كيلومترا من اجل تسويق محاصيلهم الزراعية الى سايلو مرکز المحافظة ".

واضاف :" ان المحافظة بحاجة الى توسيع مرکز تسويق قضاء الاصلاح عبر اضافة طاقات خزنية جديدة لاستيعاب كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية المسوقة"، مبينا :" ان التوسعة ستسهم بزيادة الانتاج الزراعي ورفع معاناة الفلاحين في القضاء والمناطق القريبة منه ".

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