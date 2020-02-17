المالية النيابية : عجز الموازنة قد يتجاوز 50 تريليون دينار



توقعت اللجنة المالية النيابية، تجاوز حجم العجز المالي ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 ، 50 تريليون دينار عراقي، فيما بينت ان الموازنة ستسد فقط الشق التشغيلي المتعلق برواتب الموظفين.



وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح صحفي :" ان اطلاق الدرجات الوظيفية لجميع الوزارات وتخصيص منح مالية للعاطلين عن العمل ، تسببا بارتفاع العجز التخطيطي ضمن موازنة 2020"، لافتا الى :" ان العجز قد يصل الى 50 تريليون دينار ".



واوضح :" ان العجز المرصود في الوقت الحالي هو تخميني وقد يرتفع او ينخفض بحسب اجراءات الحكومة في تقليله" ، مبينا انه :" وفق العجز الحالي فان موازنة 2020 ستسد فقط الشق التشغيلي للعام الحالي وغير قادرة على توفير الاموال الكافية للشق الاستثماري".



وبين قدو :" ان العجز في رواتب الموظفين قد يصل الى اكثر من 10 تريليونات دينار "..