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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 11:34 ص

المالية النيابية : عجز الموازنة قد يتجاوز 50 تريليون دينار

الموازنة


توقعت اللجنة المالية النيابية، تجاوز حجم العجز المالي ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 ، 50 تريليون دينار عراقي، فيما بينت ان الموازنة  ستسد فقط الشق التشغيلي المتعلق برواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح صحفي :" ان اطلاق الدرجات الوظيفية لجميع الوزارات وتخصيص منح مالية للعاطلين عن العمل ، تسببا بارتفاع العجز التخطيطي ضمن موازنة 2020"،  لافتا الى :" ان العجز قد يصل الى 50 تريليون دينار ".

واوضح :" ان العجز المرصود في الوقت الحالي هو  تخميني وقد يرتفع او ينخفض بحسب اجراءات الحكومة في تقليله" ، مبينا  انه :" وفق العجز الحالي فان موازنة 2020 ستسد فقط الشق التشغيلي للعام الحالي وغير قادرة على توفير الاموال الكافية للشق الاستثماري".

وبين قدو :" ان العجز في رواتب الموظفين قد يصل الى  اكثر  من 10 تريليونات دينار "..

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