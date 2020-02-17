رفض متبادل بين محمد علاوي والاحزاب الكردية !



كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني، عن رفض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تسلم اسم اي مرشح ، حتى وان كان مستقلا ، من قبل الاحزاب الكردية خلال اجتماعه الاخير معها .



وقالت طالباني في تصريح صحفي :" ان علاوي رفض ، خلال اجتماعه مع الكتل الكردستانية ، تسلم اي اسماء مرشحة لشغل مناصب وزارية في حكومته ، حتى وان كانت مستقلة ومن التكنوقراط "، مشيرة الى انه وعد باختيار اسماء كردية مستقلة لشغل المناصب الوزارية التي هي من حصة المكون الكردي .



واضافت :" ان الحزبين الكرديين الرئيسين ( الاتحاد الوطني والديمقراطي) رفضا مقترح علاوي تقديم اسماء من قبله لشغل المناصب الوزارية الخاصة بالمكون الكردي ".