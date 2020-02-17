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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 11:20 ص

رفض متبادل بين محمد علاوي والاحزاب الكردية !

محمد توفيق علاوي


كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني، عن رفض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تسلم اسم اي مرشح ، حتى وان كان مستقلا ، من قبل الاحزاب الكردية خلال اجتماعه الاخير معها .

وقالت طالباني في تصريح صحفي :" ان  علاوي رفض ، خلال اجتماعه مع  الكتل الكردستانية ، تسلم اي اسماء مرشحة لشغل مناصب وزارية في حكومته ،  حتى وان كانت مستقلة ومن التكنوقراط "، مشيرة الى انه وعد باختيار اسماء كردية مستقلة لشغل المناصب الوزارية التي هي من حصة المكون الكردي .

واضافت :" ان الحزبين الكرديين الرئيسين ( الاتحاد الوطني والديمقراطي)  رفضا  مقترح علاوي تقديم اسماء من قبله لشغل المناصب الوزارية الخاصة بالمكون الكردي ".

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