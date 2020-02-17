المسعودي : الحلبوسي والحداد سيعرقلان تحديد جلسة التصويت على الحكومة



توقع النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي ان يواجه تحديد جلسة التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ،عرقلة من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الثاني بشير الحداد .



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان قرار تحديد جلسة مجلس النواب يقترن بموافقة رئيس المجلس او هيئة الرئاسة "، مشيرا الى :" ان تحديد موعد الجلسة سيواجه عرقلة من قبل الحلبوسي والحداد بسبب مواقف الكتل السنية والكردية من تشكيلة الحكومة ".



واضاف :" ان اي تأجيل آخر للجلسة ، بعد ما اعلن عنه الرئيس المكلف خلال الاسبوع الجاري ، سيفتح الباب لازمة جديدة ، لكون مسالة التصويت ستأخذ منحى خطيرا هدفه عدم نجاح المشروع الديمقراطي وذلك بفرض الارادة السياسية على تشكيل الحكومة ".