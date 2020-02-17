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الإثنين, 17 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 17 شباط 2020 11:15 ص

كورونا يحصد حياة 1770 شخص وأكثر من 70 ألف إصابة

كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 1770 حالة وفاة، فيما تجاوزت الإصابات المؤكدة 70 ألف إصابة في البلاد.


وذكرت اللجنة، أن الفيروس قتل 105 مصابين جدد، وبلغ عدد الإصابات 70 ألفاً و500 شخص في سائر أنحاء الصين، معظمهم في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس التي سجلت اليوم ألفي اصابة.

وأخضعت السلطات الصينية نحو 56 مليون شخص في هوبي وعاصمتها ووهان للحجر الصحي، بحيث عزلت المقاطعة افتراضيا عن سائر المناطق الصينية.

وبحسب اللجنة الطبية كانت هناك 115 إصابة جديدة خارج هوبي، بعد أن وصلت الإصابات إلى 450 قبل أسبوع.

وفرضت السلطات المحلية إجراءات جديدة في محاولة لوقف انتشار الفيروس، منها سماح العاصمة بكين فقط بدخول الأشخاص الذين أخضعوا أنفسهم لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما، كما نقلت وسائل اعلام محلية.

وبدأ عدد الإصابات الجديدة في المقاطعة بالتراجع بعد الارتفاع الكبير الأسبوع الماضي في أعقاب تعديل المسؤولين لطرق التشخيص، لتشمل احتساب الإصابات التي يتم التثبت منها بواسطة صورة الأشعة المقطعية للرئة.

وقال متحدث باسم السلطات الصحية الصينية أمس الأحد، إن هذا التراجع في عدد الإصابات مؤشر على أن الفيروس تتم السيطرة عليه.

وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أنه "من المستحيل التنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه هذا الوباء".

وقال في تغريدة على "تويتر" إن خبراء دوليين وصلوا إلى بكين وباشروا بإجراء لقاءات مع نظرائهم الصينيين حول الوباء".

 

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