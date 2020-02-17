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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 11:11 ص

تحالف العبادي : تجربة عبد المهدي قد تتكرر مع محمد علاوي

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اكد تحالف "النصر" بزعامة حيدر العبادي :" ان جدية رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق  علاوي في اداء مهامه تبدأ من تقديمه مرشحين للوزارات لا ينتمون الى الاحزاب السياسية وبعيداً عن ضغوط الكتل السياسية ".

وقالت المتحدثة باسم التحالف مروة المظفر، في تصريح صحفي :" ان  تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة اصبح امراً واقعاً ،ولا يمكن الاعتراض عليه في الوقت الراهن ".

وتابعت المظفر:" ان معايير  تم وضعها بشأن الكابينة الوزارية التي ينبغي على رئيس الحكومة المكلف تشكيلها ، وفي ضوء ذلك سيتم اتخاذ الموقف بشأن منح الثقة في مجلس النواب من عدمها ".

واشارت الى :" ان المشكلة التي تواجهنا هي عدم وجود كتلة معينة قد تبنت علناً تكليف علاوي، برغم ان الجميع يعلم بأنه جاء بتوافق قائمتي سائرون والفتح، ومن ثّم قد تتكرر معه  تجرية رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ، الذي كان هو الاخر يفتقد للداعمين له في مجلس النواب".

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