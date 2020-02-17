مسرور بارزاني : هذا ما يهمنا في حكومة علاوي ..





اكد رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني ضرورة احترام خصوصية الاقليم وحقوقه الدستورية من قبل الحكومة المقبلة، بالتزامن مع اعلان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عزمه عرض كابينته الاسبوع الجاري.



وقال بارزاني رداً على أسئلة الصحفيين بشأن تشكيل الحكومة العراقية ودور الاكراد فيها :"حتى الآن النتائج غير واضحة ، والمهم بالنسبة لنا هو خصوصية اقليم كردستان باعتباره اقليما فيدرالياً في الدولة العراقية ، ويجب الاعتراف بحقوقه الدستورية واحترامها ".



واضاف :" لدينا خصوصية مميزة ، وقد اكدنا وجوب ان يكون تحديد ممثلي اقليم كردستان من خلال المؤسسات الدستورية الرسمية للاقليم ".