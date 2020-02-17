نائب : الاسماء المتداولة لكابينة علاوي مجرد تكهنات سياسية



بين النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي:" ان الاسماء المتداولة لكابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي غير دقيقة ومجرد تكهنات سياسية" ، فيما اوضح :" ان علاوي لم يقدم اي اسماء وزارية بشكل رسمي ".



وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية اتفقت مع علاوي على عدم تقديم اي شخصية وزارية سابقة ضمن كابينته الجديدة " ، مشيرا الى :" ان تحديد موعد منح حكومة علاوي الثقة متوقف على تقديم الاخير كابينته لمجلس النواب بشكل رسمي ".



واضاف :" ان ما تداولته وسائل الاعلام بشأن ترشيح عدد من الشخصيات ضمن حكومة علاوي ، مجرد تكهنات سياسية غير دقيقة" ، مبينا :" ان علاوي لم يطرح اي اسم بشكل رسمي ".