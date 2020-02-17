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الإثنين, 17 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 17 شباط 2020 10:39 ص

ميليشيات حكومية تعتدى على المتظاهرين وسط بغداد.. والمحتجون يستعيدون عقارات من ميليشيا بدر في ذي قار

ميليشيات

تجددت الاحتجاجات المناهضة للسلطات الحكومية وسط بغداد، ومعها إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وفيما كان الهتاف "نموت عشرة نموت مية، آني قافل على القضية"، يتعالى وسط ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير في العاصمة، فوجئ المتظاهرون بانقطاع التيار الكهربائي.

واشتبكت قوات الأمن مع متظاهري ساحة الخلاني، في محاولة لإجبارهم على العودة إلى ساحة التحرير وعدم قطع الطرقات.

وأفاد نشطاء بحصول إصابات بين المتظاهرين، بقنابل الغاز المسيلة للدموع والتي أطلقتها قوات الأمن بكثافة.

ونشر نشطاء صورا وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إصابات بين المحتجين.

خرج المئات من الطلاب في مدينة كربلاء جنوب بغداد، في مسيرات حاشدة تنديداً بحرق خيم المتظاهرين في ساحة الوثبة.

وصدحت أصوات المتظاهرين هاتفين: «فوق الغيم نضع الخيمة!». كما ارتفعت الهتافات منادية المرأة العراقية للمشاركة في التظاهرات.

وفي محافظة ذي قار، قال نشطاء، إن المحتجين حولوا مقرين تابعين لميليشيا بدر الموالية لإيران وللحزب الشيوعي، إلى مراكز صحية في المحافظة.

وبحسب وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن الخطوة جاءت استجابة لطلب سابق قدمته دائرة الصحة في ذي قار، لتخصيص العقارين اللذين يشغلهما، آنذاك، منظمة بدر والحزب الشيوعي كمراكز طبية.

وقال نشطاء، إن العقارين مملوكان للدولة وكان بدر والشيوع قد استوليا عليهما، مضيفين أن الأيام القادمة "ستشهد تحويل باقي المقرات الحزبي إلى دوائر تابعة للدولة".

وتتواصل التظاهرات المناهضة للحكومة ، منذ أكتوبر الماضي، وأدت إلى إسقاط حكومة عبد المهدي وتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة، يرفضها المتظاهرون حتى قبل تشكيلها.

وسقط أكثر من 600 شهيد من المتظاهرين جراء استخدام القوات الأمنية والميليشيات الموالية لإيران القوة المفرطة لقمع التظاهرات.

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