بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 17 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 17 شباط 2020 10:26 ص

علاوي يغرد خارج سرب المتظاهرين.. ويخاطر بانقسام عرقي وطائفي

رفض علاوي

أكد مراقبون، أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي لا يزال يغرد خارج سرب المتظاهرين من جهة، والقوى السياسية النافذة وغير النافذة من جهة أخرى. فهو نصف مرفوض من ساحات التظاهر ونصف مقبول من الكتل السياسية.

وأضافوا أنه لا يبدو أنه قد قدم تنازلات لأحد من القوى والأحزاب؛ لكن المؤشرات التي يرصدها الخبراء والمتابعون تقوم على أساس دعم من تحت الطاولة، لا سيما من كتل شيعية كبيرة خصوصاً الفتح وسائرون.

وأوضحوا أنه ليس هذا فقط، فإن علاوي يحتكر ترشيح أسماء الوزراء الذين أتى بهم، وبالتالي فإنه يرى أن تشكيلته الوزارية سوف تمضي يوم التصويت برضا شيعي شبه كامل.

وتحفظ أطراف عربية سنية وكردية نافذة تصر على أن تقترح هي مرشحيها للحكومة وتترك لعلاوي قرار قبولهم أو رفضهم.

وأكدوا أن علاوي يخاطر بانقسام طائفي وعرقي وهو يضع اللمسات الأخيرة على حكومته التي يفترض أن يقدمها إلى البرلمان للتصويت عليها هذا الأسبوع.

وكان علاوي، قد أكد أنه اقترب من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة من الأكفاء، دون تدخل أي طرف سياسي.

ولفت علاوي إلى أنه سيتم طرح أسماء هذه الحكومة الأسبوع الجاري، بعيداً عن الشائعات والتسريبات، بحسب تعبيره.

كما أعرب عن أمله في أن يستجيب أعضاء مجلس النواب، وأن يتم التصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب.

يذكر أن أمام علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، حتى الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علماً أن مجلس النواب لم يعلن عن جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل.

في حين تتحدث مصادر سياسة عن صعوبة نيل حكومة علاوي الثقة في برلمان تعصف به الانقسامات.

وأتى الإعلان عن قرب تشكيل الحكومة في وقت تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة في العراق، والتي تسبّبت بعيد انطلاقها في بداية أكتوبر الماضي في استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها.

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