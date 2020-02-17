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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 01:09 ص

مقتل شخص واضطراب حركة النقل جراء فيضانات "خطيرة" في بريطانيا

الفيضانات في بغداد
لقي شخص على الأقل حتفه ، اليوم الأحد ، جراء فيضانات خطيرة نجمت عن هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة من بريطانيا، مما تسبب أيضا في حدوث فوضى في حركة النقل.
وضربت العاصفة المسماة "دينيس" بريطانيا متسببة في هطول أمطار خلال الساعات الـ 48 الماضية، تعادل ما يسقط خلال شهر كامل.
وكان جنوب ويلز الأكثر تضررا من تلك الأمطار، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأحمر ووصف الوضع بأنه "مهدد للحياة".
ونشرت السلطات عناصر من الجيش في مناطق متفرقة للمساعدة في جهود التصدي للفيضانات.
وتم إغلاق طرق وتوقفت خطوط القطارات في ويلز واسكتلندا وإنجلترا منذ أن بدأت العاصفة دينيس تضرب المنطقة أمس السبت. كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية خلال مطلع الأسبوع.
وتم العثور أمس السبت على جثتي رجلين في المياه الواقعة قبالة جنوب شرقي إنجلترا.
وبعيدا عن بريطانيا، انقطعت الكهرباء عن نحو 60 ألف منزل في شمال غربي فرنسا نتيجة العاصفة، حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.
وفي غضون ذلك، تسبب الدمار الذي لحق بخطوط الكهرباء في أيرلندا في انقطاع الكهرباء عن 18 ألف منزل ظهر اليوم.
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