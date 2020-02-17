أمطار.. خبير أرصاد يتوقع طقس العراق غدا الأثنين

كشف المتنبئ الجوي صادق العطية، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين في مدن العراق.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطيه، في منشور له على فيسبوك، إن ” صور الاقمار الصناعية تشير الى تواجد سحب ركامية رعدية في مناطق متفرقة من مدن البلاد مصحوبة بامطار بدأت تؤثر خلال نهار ومساء اليوم على المناطق الشمالية والغربية والوسطى والفرات الاوسط”.

وأوضح عطية، “نتوقع ان تكون غزارة في الامطار خلال اليوم الاثنين في العاصمة بغداد وبابل وكربلاء ونينوى والسليمانية ودهوك.

واضاف: “ومع ساعات فجر وصباح الاثنين، يبدأ هطول الامطار في مناطق متفرقة من مدن جنوب البلاد ومنها مدينة البصرة، ويكون الهطول خفيفا بصورة عامة، وتتلاشى الامطار في الانبار تتبعها العاصمة بغداد ومدن الوسط ثم الفرات الاوسط، وتستمر مع بعض الغزارة في مدن الشمال، وكذلك تستمر خفيفة في الجنوب في اماكن متفرقة”.

ورجح عطيه “هطول الثلوج الخفيفة متوقع شمال وشرق السليمانية وشمال اربيل وشمال وشرق دهوك .



وتابع، ان “المناطق الجنوبية الشرقية ستشهد الاثنين نشاطا ملحوظا لتصل سرعتها نحو 45 كم في الساعة (اعلى من ذلك في بادية الجنوب) والسماوة وذي قار وغرب البصرة (وميسان وواسط غدا)، مسببة تصاعد للغبار يوثر في الرؤية الافقية خصوصا الطرق الخارجية .

وبين: “اما مدن وسط وغرب وشمال البلاد، فالرياح فيها تكون متقلبة الى ساكنة عدا فترات العواصف الرعدية تكون نشطة احيانا بسبب الرياح الهابطة، تبدأ اعتبارا من صباح الاثنين بالتحول في مدن غرب البلاد وجنوب غربها (الانبار وبادية الجنوب) نحو الاتجاه الشمالي الغربي مصحوبا ببعض النشاط والغبار المثار بسبب ذلك، تتبعها باقي مدن الوسط والفرات الاوسط، وتستمر جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة في الجنوب ومتقلبة في الشمال “.

واشار عطية الى ان “درجات الحرارة لن تغيير الاثنين وهناك صعود تدريجي لغاية نهاية الشهر الحالي”.



وتوقع المتنبئ الجوي ايضا ما يلي:

1- تستمر الامطار يوم الثلاثاء بالهطول على مناطق الجنوب، وتعود ليل الثلاثاء ايضا على وسط البلاد ومنها العاصمة، وتنقطع في مدن الشمال.

والاربعاء تعود الامطار على مدن الشمال وتتوقف في الوسط والجنوب.

2- من المتوقع تكرار الحالات الجوية خلال الشهر الحالي مع فروقات حرارية وتفاوت بين يوم واخر بين صعود وهبوط.

