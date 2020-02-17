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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 شباط 2020 12:21 ص

عمليات البصرة تعلن عن إجراءاتها لتأمين حقول النفط

النفط
أعلنت قيادة عمليات البصرة عن استعدادها لاتخاذ إجراءات أمنية مستقبلية سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة مع الجهات ذات العلاقة والمدراء الأمنيين في الشركات النفطية لضمان امن الحقول والمنشاة النفطية في المحافظة.

وقال قائد العمليات الفريق قاسم نزال في بيان، إن تلك المواقع تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي وأحد أهم الموارد التي تعنى بالجوانب الأمنية وإن الإجراءات التي ستنفذ من شأنها أن تعزز الجوانب الأمنية للمنشآت النفطية.
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