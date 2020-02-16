وزارة الصحة: خلو الطلاب السعوديين العشرة القادمين من ووهان الصينية من فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية ، قبل اسبوعين، وخلوهم من فيروس كورونا الجديد؛ حيث جاءت العيّنة الثانية، التي أخذت منهم وظهرت نتيجتها ظهر اليوم الأحد، سليمة.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد "إن الطلاب العشرة غادروا الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء الإجراءات الطبية المطلوبة كافة".

وقبل أسبوعين، وصل الطلاب العشرة إلى المملكة بعد إجلائهم من الصين .

وأعادت الوزارة التأكيد على أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، مُطالبة الجميع بالتواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.



كانت مديرية الصحة في مدينة جدة غرب السعودية أعلنت مساء السبت انتحار طالب مقيم في المملكة بعد احتجازه في أحد المستشفيات للاشتباه بوجود فيروس "كورونا" .