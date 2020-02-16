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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 شباط 2020 11:16 م

بايرن يستعيد صدارة الدوري الألماني برباعية في كولون

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 استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عقب فوزه السهل 4 / 1 على ضيفه كولون اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل ماينز مع ضيفه شالكه سلبيا.
وارتفع رصيد بايرن، الذي عاد لطريق الانتصارات مجددا عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه لايبزج في المرحلة الماضية، إلى 46 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه لايبزج.
في المقابل، تجمد رصيد كولون عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.
وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن، حامل لقب المسابقة في المواسم السبعة الأخيرة، في الدقيقة الثالثة، ليعزز صدارته لقائمة هدافي بوندسليجا في الموسم الحالي بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 23 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه تيمو فيرنر مهاجم لايبزج.
وأضاف الفرنسي كينجسلي كومان وسيرج جنابري الهدفين الثاني والثالث لبايرن في الدقيقتين الخامسة و12، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 3 / صفر.
وفي الشوط الثاني، أضاف جنابري الهدف الرابع لبايرن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 66، فيما تكفل مارك أليكسندر أوث بإحراز هدف كولون الوحيد في الدقيقة 70.
وأهدر شالكه نقطتين ثمينتين في صراعه نحو التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ماينز.
وبقي شالكه، الذي فشل في تحقيق أي فوز في المسابقة للمباراة الرابعة على التوالي، في المركز السادس برصيد 36 نقطة، بفارق ست نقاط خلف فرق المربع الذهبي في البطولة.
وظل ماينز في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع) بترتيب البطولة، برصيد 22 نقطة.
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