بالأسماء.. الداخلية تمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا داعش

كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لبقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية.





ونقلت وكالة الانباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان قوله، إن “استراتيجية ورؤية جهاز مكافحة الإرهاب بملاحقة بقايا داعش الإرهابي تأتي في كيفية الاستفادة من جهد الوزارات والأجهزة الأخرى في نشر ثقافة الوعي للوقاية من الجريمة الإرهابية”.

وأضاف النعمان، أن” الجهاز لديه قاعدة بيانات كبيرة عن الارهابيين المتواجدين في العراق”، مبيناً أن قاعدة البيانات أصبحت مصدراً تستفاد منه الأجهزة الأمنية الأخرى في المحيط الاقليمي والمحيط الدولي”.

وشدد على أن “الأيام المقبلة ستشهد عمليات نوعية في استهداف مخابئ وملاحقة العصابات الارهابية”.

