قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة السوري

أنفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم الأحد وسط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي السوري الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني المعارض الموالي لتركيا.

وقال مصدر طبي في مشفى تل أبيض ، طلب عدم الكشف عن هويته ، فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)،" قتل 3 أشخاص بينهم سيدة وأصيب 7 آخرين بجروح في ألانفجار،وتم نقل اثنين من الجرحى إلى مشافي تركيا نظراً لصعوبة حالتهم وتم إسعاف بعض الجرحى في العيادات الخاصة ".

وذكر قائد في الجيش الوطني " إنهار منزلان بشكل كامل جراء الانفجار".

وأتهم القائد ،الذي لم يتم تسميته، في تصريحات للـ(د.ب.أ) " قوات سورية الديمقراطية(قسد) بارسال سيارات مفخخة إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريف الرقة والحسكة حيث انفجرت أكثر من 15 سيارة مفخخة منذ سيطرة الجيش الوطني على المنطقة منتصف شهر تشرين أول / اكتوبر الماضي .