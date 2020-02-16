بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 17 شباط 2020
آخر الأخبار
محكمة جنايات مكافحة الفساد تنفي الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء عالية نصيف تطالب بإعادة فلترة الوكلاء والمدراء العامين وتقدم نموذجاً لمدير عام غشَّ في امتحان الماجستير بيع المناصب .. البينة على الصيادي واليمين على علاوي ! الشروع ببناء " اكبر مدينة سياحية " في ناحية القوش بنينوى نائبة تحدد موعد عرض كابينة محمد علاوي للتصويت في البرلمان الخالدي : رئيس الوزراء المكلف سيتنازل عن جنسيته المزدوجة "صادقون" : لن نصوت لشخصيات حزبية في كابينة محمد علاوي النزاهة الاتحادية تحبط محاولة صرف صكوك مزورة في الأنبار كتلة الحزب الديمقراطي تهدد بعدم التصويت على حكومة علاوي مثنى السامرائي: ندعم التشكيلة الوزارية بشرط
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 شباط 2020 09:28 م

الكويت : مرسوم أميري بتعديل وزاري محدود شمل وزارتي المالية والكهرباء

الكويت
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد مرسوما أميريا بتعديل وزاري محدود حيث تم تقسيم وزارة النفط والكهرباء والماء.
ونص المرسوم على تعيين براك الشيتان وزيرا للمالية، ومحمد بوشهري وزيرا للكهرباء والماء.
وبحسب المرسوم ، شمل التعديل وزيرة المالية وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، حيث أصبحت وزيرة للشؤون الاجتماعية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية ، وخالد الفاضل وزيرا للنفط بعد أن كان وزيرا للنفط والكهرباء والماء .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مسرور بارزاني

بارزاني: هجامات داعش على اقليم كردستان تصل لـ60 شهريا 16 شباط 2020 11:36 م

علم العراق

اتفاق سني-كردي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة على قاعدة الشراكة الوطنية 16 شباط 2020 11:12 م

الغارات الاسرائيلية فوق رؤوس الايرانيين في سوريا

قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة السوري 16 شباط 2020 10:09 م

2202015184729777373254

العراق تدعو إلى أهمّية حلّ الأزمة السوريّة بالطرق السلميّة 16 شباط 2020 08:59 م

روحاني

روحاني: المحادثات مع الولايات المتحدة ممكنة لكن ليس تحت ضغط 16 شباط 2020 08:22 م

المحكمة الاتحادية

محكمة جنايات مكافحة الفساد تنفي الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء 16 شباط 2020 06:38 م

عالية نصيف

عالية نصيف تطالب بإعادة فلترة الوكلاء والمدراء العامين وتقدم نموذجاً لمدير عام غشَّ في امتحان الماجستير 16 شباط 2020 06:28 م

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

نائبة تحدد موعد عرض كابينة محمد علاوي للتصويت في البرلمان 16 شباط 2020 06:14 م

التعليقات