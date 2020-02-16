الكويت : مرسوم أميري بتعديل وزاري محدود شمل وزارتي المالية والكهرباء

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد مرسوما أميريا بتعديل وزاري محدود حيث تم تقسيم وزارة النفط والكهرباء والماء.

ونص المرسوم على تعيين براك الشيتان وزيرا للمالية، ومحمد بوشهري وزيرا للكهرباء والماء.

وبحسب المرسوم ، شمل التعديل وزيرة المالية وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، حيث أصبحت وزيرة للشؤون الاجتماعية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية ، وخالد الفاضل وزيرا للنفط بعد أن كان وزيرا للنفط والكهرباء والماء .