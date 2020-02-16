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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 شباط 2020 07:58 م

سقوط صواريخ على أهداف أمريكية في العاصمة بغداد

القواعد الأمريكية
ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر عسكري أمريكي أن عددا من الصواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق.
وأضاف المصدر : أن الهجوم أدى إلى إطلاق صافرات تحذير في المجمع الدبلوماسي شديد الحراسة، لكن لم يتضح على وجه التحديد ما الذي أصابته وعدد الصواريخ التي أطلقت.
وأشارت الوكالة إلى إنه عقب سماع دوي الانفجارات، سُمع أيضا صوت مقاتلات تحلق في سماء العاصمة العراقية بغداد.
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