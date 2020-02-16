سقوط صواريخ على أهداف أمريكية في العاصمة بغداد

ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر عسكري أمريكي أن عددا من الصواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق.

وأضاف المصدر : أن الهجوم أدى إلى إطلاق صافرات تحذير في المجمع الدبلوماسي شديد الحراسة، لكن لم يتضح على وجه التحديد ما الذي أصابته وعدد الصواريخ التي أطلقت.

وأشارت الوكالة إلى إنه عقب سماع دوي الانفجارات، سُمع أيضا صوت مقاتلات تحلق في سماء العاصمة العراقية بغداد.