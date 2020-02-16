سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية ببغداد

افادت تقارير إعلامية اليوم الأحد، عن بسقوط صواريخ على أهداف أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.



وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر عسكري أمريكي أن عددا من الصواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق.



وأضاف المصدر : أن الهجوم أدى إلى إطلاق صافرات تحذير في المجمع الدبلوماسي شديد الحراسة، لكن لم يتضح على وجه التحديد ما الذي أصابته وعدد الصواريخ التي أطلقت.



وأشارت الوكالة إلى إنه عقب سماع دوي الانفجارات، سُمع أيضا صوت مقاتلات تحلق في سماء العاصمة العراقية بغداد.



كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري أمريكي إن عدة إنفجارات هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد، صباح الأحد، نتيجة هجوم صاروخي على ما يبدو.



ولم يوضح المسؤول ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين أو حدوث أضرار.



هذا وذكرت مصادر أخرى بأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة بغداد، وأكد آخرون أن الانفجارات وقعت في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية.



الإعلام الأمني في العراق أفاد من جهته، بسقوط 4 صواريخ من نوع كاتيوشا في العاصمة بغداد ليل السبت، وأعلن أن لا خسائر بشرية، وأشار الإعلام الأمني إلى أن 3 من هذه الصواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء والرابع في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي.



