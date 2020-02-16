محكمة جنايات مكافحة الفساد تنفي الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء

نفت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري .
وقال رئيس المحكمة خالد صدام انها : تنظر حاليا بدعاوى ثلاثة أعضاء بمجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسي مجلسي محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو مجلس محافظة ونائب محافظ.
واشار الى : توجيه هيئة النزاهة والجهات التحقيقية كافة بسرعة الإنجاز ليتسنى لهم حسم دعاوى الفساد الكبرى بالسرعة الممكنة، نافيا ما أثير حول الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء / ناجحة الشمري/ المتهمة بقضايا فساد.
وتابع ان : إشاعة اصدار قرار بالإفراج عن المتهمة قد جانب الصواب كون قرار محكمة التمييز الاتحادية جاء بعد قرار ادانة المتهمة القاضي بالسجن مدة سبع سنوات الصادر من محكمة جنايات الكرخ المختصة بنظر قضايا النزاهة ولم يقض القرار انف الذكر بالإفراج عنها بل قضى بإعادة دعواها الى محكمة التحقيق المختصة لإتمام الإجراءات القانونية وفق ما اشير في القرار التمييزي.
وبشأن أهم الدعاوى التي تنظرها المحكمة حاليا كشف قاضي التحقيق عن أن : المحكمة تنظر الان عددا من اهم دعاوى الفساد والرشوة بضمنها دعاوى تخص ثلاثة أعضاء مجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسي مجلسي محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو مجلس محافظة ونائب لمحافظ، إضافة الى قضية الـ(الميتسوبيشي) الخاصة بوزارة الداخلية حيث ننظر قضايا عدد من الضباط والمراتب المتورطين فيها.
وعن معوقات وسرعة حسم الدعاوى تابع رئيس المحكمة "نعمل باستمرار على عقد اجتماعات دورية مع قضاة التحقيق المختصين وتوجيه هيئة النزاهة وحثهم على سرعة انجاز كافة الإجراءات القانونية ضمن سقوف زمنية محددة، حيث وجهنا بضرورة تنسيق العمل بين السادة قضاة تحقيق النزاهة وهيأة النزاهة من اجل إيلاء هذه الدعاوى الهامة أولوية في الإنجاز.
وتشكلت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بعد اندلاع التظاهرات في بغداد وباقي المحافظات استنادا لأمر مجلس القضاء الأعلى في 16/10/2019 وحددها بنظر قضايا الفساد الكبرى والمتهمين الذين يتولون مناصب عليا في مؤسسات الدولة.
ف.أ