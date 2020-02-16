عالية نصيف تطالب بإعادة فلترة الوكلاء والمدراء العامين وتقدم نموذجاً لمدير عام غشَّ في امتحان الماجستير



طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء المكلف بإعادة فلترة الجهاز الاداري من المدراء العامين والوكلاء بعد أن اتخمت الوزارات والهيئات بالفاسدين والمزورين والفاشلين، مبينة أن مدير عام المرافق السياحية في هيئة السياحة مجرد نموذج نعرضه لتقييم واقع الكوادر التي تدير الوزارات والهيئات .



وقالت نصيف :" أن مدير عام المرافق السياحية في هيئة السياحة ثبت غشه في امتحان الدراسات العليا (الماجستير) وتم ضبط ورقة الغش وإرفاقها بالدفتر الامتحاني كدليل قطعي على ثبوت غشه وتم ترقين قيده، وكان في ذلك الوقت يشغل وظيفة ملاحظ فني في رئاسة الوزراء، إلا أن معجزة عجيبة حصلت وجعلت الجهات المعنية تتراجع عن ترقين قيده وتلغي تهمة الغش، لأن قصاصات الورق المليئة بالغش (البراشيم) التي كانت مرفقة بدفتره الامتحاني اختفت!! ، وهذا الشخص اليوم يشغل منصب مدير عام المرافق السياحية في هيئة السياحة ".



وتابعت نصيف :" سبق ان جمعنا تواقيع اعضاء مجلس النواب مستندين على قرارات لم تلغَ بشان التصويت على المدراء العامين في مجلس النواب، لكن السلطة التنفيذية وللأسف تجاهلت ذلك، وبقي الحال على ما هو عليه ".



وأوضحت :" نحن لانستهدف هذا الشخص تحديداً، ولكنه نموذج بسيط على واقع الوزارات والهيئات في ظل إدارات معظمها جاءت من خلال الوساطة والمحسوبية والغش والتزوير، وبالتالي نطالب اليوم الرئيس المكلف - بعد ان يئسنا من سلفه - بإعادة فلترة الجهاز الاداري من المدراء العامين والوكلاء، وذلك من خلال لجان مختصة تأخذ على عاتقها إعادة تقييم أدائهم ودراسة سيرهم الذاتية ورفض الوساطات الحزبية ".



ف.ا