بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 16 شباط 2020
آخر الأخبار
محكمة جنايات مكافحة الفساد تنفي الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء عالية نصيف تطالب بإعادة فلترة الوكلاء والمدراء العامين وتقدم نموذجاً لمدير عام غشَّ في امتحان الماجستير بيع المناصب .. البينة على الصيادي واليمين على علاوي ! الشروع ببناء " اكبر مدينة سياحية " في ناحية القوش بنينوى نائبة تحدد موعد عرض كابينة محمد علاوي للتصويت في البرلمان الخالدي : رئيس الوزراء المكلف سيتنازل عن جنسيته المزدوجة "صادقون" : لن نصوت لشخصيات حزبية في كابينة محمد علاوي النزاهة الاتحادية تحبط محاولة صرف صكوك مزورة في الأنبار كتلة الحزب الديمقراطي تهدد بعدم التصويت على حكومة علاوي مثنى السامرائي: ندعم التشكيلة الوزارية بشرط
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 شباط 2020 06:14 م

نائبة تحدد موعد عرض كابينة محمد علاوي للتصويت في البرلمان

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

كشفت النائبة المستقلة ندى شاكرجودت عن موعد عرض الكابينة الحكومية الجديدة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب.

وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي سيرسل اسماء كابينته الوزارية الى البرلمان يوم غد الاثنين ، و سيتم التصويت عليها في جلسة يدعو اليها رئيس المجلس يوم الثلاثاء ".

واضافت :" ان علاوي اختار وزراءه بعيدا عن الضغوط التي مورست عليه من قبل الكتل السياسية ، وجميعهم من المهنيين والمستقلين ".

واوضحت جودت:" ان علاوي  ابلغ الكتل السياسية بانه هو المسؤول الأول امام القيادات السياسية والشعب في فشل او نجاح حكومته ، وانه في حال ارضائه لكتلة محددة يجب عليه ارضاء جميع الكتل وبذلك سيكون فشله مؤكدا ، وعلى هذا الاساس تم الاختيار بعيدا عن تمثيل اية  كتلة سياسية في حكومته المقبلة".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
روحاني

روحاني: المحادثات مع الولايات المتحدة ممكنة لكن ليس تحت ضغط 16 شباط 2020 08:22 م

المحكمة الاتحادية

محكمة جنايات مكافحة الفساد تنفي الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء 16 شباط 2020 06:38 م

عالية نصيف

عالية نصيف تطالب بإعادة فلترة الوكلاء والمدراء العامين وتقدم نموذجاً لمدير عام غشَّ في امتحان الماجستير 16 شباط 2020 06:28 م

محمد الخالدي

الخالدي : رئيس الوزراء المكلف سيتنازل عن جنسيته المزدوجة 16 شباط 2020 06:11 م

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

"صادقون" : لن نصوت لشخصيات حزبية في كابينة محمد علاوي 16 شباط 2020 06:07 م

النزاهة

النزاهة الاتحادية تحبط محاولة صرف صكوك مزورة في الأنبار 16 شباط 2020 06:04 م

إخلاص الدليمي

كتلة الحزب الديمقراطي تهدد بعدم التصويت على حكومة علاوي 16 شباط 2020 05:59 م

مثنى-السامرائي-810x540

مثنى السامرائي: ندعم التشكيلة الوزارية بشرط 16 شباط 2020 05:53 م

التعليقات