نائبة تحدد موعد عرض كابينة محمد علاوي للتصويت في البرلمان



كشفت النائبة المستقلة ندى شاكرجودت عن موعد عرض الكابينة الحكومية الجديدة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب.



وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي سيرسل اسماء كابينته الوزارية الى البرلمان يوم غد الاثنين ، و سيتم التصويت عليها في جلسة يدعو اليها رئيس المجلس يوم الثلاثاء ".



واضافت :" ان علاوي اختار وزراءه بعيدا عن الضغوط التي مورست عليه من قبل الكتل السياسية ، وجميعهم من المهنيين والمستقلين ".



واوضحت جودت:" ان علاوي ابلغ الكتل السياسية بانه هو المسؤول الأول امام القيادات السياسية والشعب في فشل او نجاح حكومته ، وانه في حال ارضائه لكتلة محددة يجب عليه ارضاء جميع الكتل وبذلك سيكون فشله مؤكدا ، وعلى هذا الاساس تم الاختيار بعيدا عن تمثيل اية كتلة سياسية في حكومته المقبلة".



ف.ا