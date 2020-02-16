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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 شباط 2020 06:11 م

الخالدي : رئيس الوزراء المكلف سيتنازل عن جنسيته المزدوجة

محمد الخالدي

اعلن  رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية محمد الخالدي ، عن قرب تنازل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن جنسيته المزدوجة.

وقال الخالدي في تصريح صحفي :" ان علاوي سيتنازل شخصياً عن جنسيته المزدوجة بعد توليه المنصب".

واضاف انه :" تم  استبعاد المشاركين في العملية السياسية منذ العام 2003 الى  الآن من اي منصب في الكابينة الحكومية الجديدة".

واوضح الخالدي :" ان الوزراء والنواب الذين اشتركوا في العملية السياسية  ليس لديهم دور في تشكيل الحكومة الجديدة ، وان آليّة اختيار الوزراء في الحكومة ستكون على اساس الخبرة والكفاءة والنزاهة".

وكان رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي، قد اكد يوم امس السبت، طرح كابينته الوزارية على مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي.

ف.ا
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