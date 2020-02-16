"صادقون" : لن نصوت لشخصيات حزبية في كابينة محمد علاوي

اكد النائب عن كتلة "صادقون" البرلمانية مـحـمـد الــبــلــداوي ، ان الاسبوع الحالي سيشهد التصويت على الكابينة الوزارية.



وقال البلداوي في تصريح صحفي ، ان كـتـلـتـه لــن تـتـدخـل فــي طــرح اي اسـم لـشـخـصـيـة داخـــل الـكـابـيـنـة الــوزاريــة لتقييم نجاح او فشل التجربة من خلال اخـتـيـار رئـيـس الـــوزراء بـكـامـل ارادتــه دون املاءات .



واضاف :" اننا سـننظر اثـنـاء التصويت على الكابينة الوزارية الى الشخصية من خلال نتاجها وقدرتها عــلــى تــحــمــل المــســؤولــيــة والــنــزاهــة والمـهـنـيـة"، مـؤكـداً :" ان "رئـيـس الحكومة المـكـلـف اذا اخــتــار شـخـصـيات حـزبـيـة فـرضـت عليه ، فلـن نـصـوت لـهـا".

ف.ا