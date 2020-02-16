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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 شباط 2020 06:07 م

"صادقون" : لن نصوت لشخصيات حزبية في كابينة محمد علاوي

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

اكد  النائب عن كتلة "صادقون" البرلمانية  مـحـمـد  الــبــلــداوي  ، ان الاسبوع الحالي سيشهد التصويت على الكابينة الوزارية.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ،  ان كـتـلـتـه لــن تـتـدخـل فــي طــرح اي اسـم لـشـخـصـيـة داخـــل الـكـابـيـنـة الــوزاريــة لتقييم نجاح او فشل التجربة من خلال اخـتـيـار رئـيـس الـــوزراء بـكـامـل ارادتــه دون املاءات .

واضاف :" اننا سـننظر  اثـنـاء التصويت على الكابينة الوزارية الى  الشخصية من خلال نتاجها وقدرتها عــلــى تــحــمــل المــســؤولــيــة والــنــزاهــة والمـهـنـيـة"، مـؤكـداً :" ان "رئـيـس الحكومة المـكـلـف اذا اخــتــار شـخـصـيات حـزبـيـة فـرضـت عليه ، فلـن نـصـوت لـهـا".

 

ف.ا

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