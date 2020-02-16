كتلة الحزب الديمقراطي تهدد بعدم التصويت على حكومة علاوي





أكدت عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي رفض الكرد فرض اسماء لتولي الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.



وقالت الدليمي في تصريحات صحافية إن الحزب الديمقراطي يعمل على توحيد الكتل الكردستانية في حوارها مع علاوي، مشددة على انه في حال لم يكن هناك قرار كردي موحد، فإن الحزب الديمقراطي لا يقبل ان يفرض علاوي اسماء وزارات عن حصة الكرد.



وأضافت الدليمي ان إقليم كردستان وقيادته من ترشح اسماء لتولي الوزارات التي ستكون من حصة الكرد، مشيرة إلى أن التمثيل الكردي في الحكومة الجديدة مهم جدا.



وشددت على أن كتلة الحزب الديمقراطي لن تصوت على تشكيلة الحكومة ان لم يأخذ علاوي بالأسماء التي ستطرحها قيادات الاقليم لتولي المناصب في حكومته، مستدركة ان لكل حادث حديث لكن من حيث المبدأ لن نصوت على حكومة تضم وزراء كرد لم ترشحهم قيادة الاقليم.



ف.ا