زيارة مرتقبة للحلبوسي إلى أربيل لتشكيل جبهة للضغط على علاوي

كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الاحد, عن زيارة مرتقبة خلال الساعات المقبلة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى أربيل لتشكيل جبهة ضاغطة على محمد توفيق علاوي باشراكهم في تحديد الوزارات وصيرورة مستقبل الحكومة السياسي.

وقال المسعودي في تصريح له , ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وممثلين عن رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي سيغادرون خلال الساعات المقبلة الى أربيل وان الهدف من الزيارة تشكيل جبهة ضغط على رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي”.

وأضاف ان “الجبهة مكونة من اتحاد القوى والديمقراطي والاتحاد الوطني والوطنية تسعى الى اشركهم بشكل فاعل في تحديد الوزراء والضغط باتجاه الزام علاوي بتحديد موعد لايزيد عن تسعة اشهر لاجراء انتخابات مبكرة ومشاركتهم في تشكيلة الحكومة المقبلة بشكل فاعل , فضلا عن تحديد صيرورة مستقبل الحكومة”.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي دعا في تصريح سابق لـ/المعلومة/، رئيس الوزراء المكلف إلى “مصارحة الشعب” عن حجم التدخل الداخلي والخارجي بشأن تشكيل الحكومة، مبينا أن تحالفه فوض علاوي اختيار كابينته الوزارية بعيدا عن اي ضغوطات سواء كانت داخلية ام خارجية.

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