مصدر نيابي: القبض على مدير ناحية جلولاء بقضايا نزاهة في محافظة ديالى

أفاد مصدر نيابي في محافظة ديالى، اليوم الاحد، بإلقاء القبض على مدير ناحية جلولاء يعقوب يوسف بقضايا فساد مالي.

وقال المصدر في حديث له، انه “تم القاء القبض على مدير ناحية جلولاء يعقوب يوسف من قبل قوة من مكافحة الجرائم وفقا لمذكرة قبض تخص ملفات

نزاهة وتجريف منازل مواطنين في الناحية خلال السنوات الماضية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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