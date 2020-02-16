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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 شباط 2020 01:17 م

الحداد: الحكومة يجب أن تكون متوازنة وإلا ستلقي مصير وزارة عبد المهدي

الحداد

دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، الأحد، إلى ضرورة ان تكون الحكومة الجديدة متوازنة ترضي الجميع وتحقق مطالب الجماهير والحراك الشعبي وإلا ستلقي مصير وزارة عبد المهدي .
وقال الحداد في بيان مقتضب حول تشكيل الحكومة وتلقت  ، نسخة منه، إن “عدم مراعاة حقوق المكونات سيؤثر سلبا على النسيج الوطني العراقي، ويجب أن تكون حكومة متوازنة ترضي الجميع وتحقق مطالب الجماهير والحراك الشعبي”.
وينتمي الحداد إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني.
وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي دعا في تصريح سابق  رئيس الوزراء المكلف إلى “مصارحة الشعب” عن حجم التدخل الداخلي والخارجي بشأن تشكيل الحكومة.

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