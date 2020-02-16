تفاصيل الاجتماع التنسيقي بين البنك المركزي ومصرف الرافدين

شارك مصرف الرافدين في الاجتماع التنسيقي الذي عقده البنك المركزي العراقي – فرع الموصل بحضور مسؤولين ومختصين في الشأن المالي والمصرفي وشركات الدفع الالكتروني لمناقشة خطة العمل المشتركة استعدادا لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، إن “الاجتماع تناول الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المشاركة في يوم الشمول المالي والذي سيكون من 25- 30 /2020/4 وبمشاركة المصارف في البلاد وما يرافق هذا الحدث المهم من إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل لتعزيز مفهوم الشمول المالي وعرض الخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف لزبائنها”.



وأضاف البيان أن “الحاضرين اشادوا بجهود مصرف الرافدين في توطين رواتب موظفي الدولة وما يقدمه عبر بطاقة الماستر كارد من سلف وقروض ومميزات اخرى عبر البطاقة الالكترونية”.

ع د