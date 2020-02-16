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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 شباط 2020 12:48 م

الحكيم ونظيره المصري يتفقان على توقيع مذكرات للتعاون الأمني والاستخباراتي

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بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، مع نظيره المصري سامح شكري، أهمية تفعيل التعاون الأمنيّ والاستخباريّ لمكافحة الإرهاب.

وذكر بيان عن مكتب الحكيم  أن الأخير “التقى مع وزير الخارجيّة المصريّ سامح شكري على هامش أعمال مُؤتمَر ميونخ للأمن الدوليّ/الدورة (56)”.

وأضاف أن “الجانبين، بحثا أهمّية تفعيل التعاون الأمنيّ والاستخباريّ، وتبادل المعلومات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأضاف “جرى التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين عبر تكثيف الزيارات، وتنسيق المواقف، والدعم المُتبادَل لتبوُّؤ المناصب الإقليميّة، والدوليّة، كما اتفق الجانبان على أهمّية الإسراع بتوقيع عدد من مُذكّرات التفاهم التي تهمّ البلدين”.

ع د

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