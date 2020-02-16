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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 شباط 2020 12:28 م

الحزب الكردستاني: لدينا الكثير من وسائل الضغط لمنع تمرير حكومة علاوي

برواري

هدد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ديار برواري، اليوم الاحد، بأن لدى المكون الكردي الكثير من وسائل الضغط لمنع تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، معتبرا أن تشكيل حكومة من دون توافق كل المكونات أمر خاطئ.

وقال برواري في تصريح  له ، إنه “يجب أن يؤخذ بالاعتبار رأي القوى السياسية من الأكراد أو السُّنة، ولا يجوز حصر رأي العملية السياسية بمكوّن واحد، فنحن جزء من هذا البلد، وجزء من النظام السياسي الحديث في العراق”.

وأضاف، برواري أن “إهمال أي مكون وإهمال مختلف الآراء السياسية مضرّ بمصلحة العراق، وفي حال اتخاذ أي قرار بتمرير حكومة علاوي، وفق الأغلبية السياسية، فسيكون لنا قرارات وخطوات، لكن هذا الأمر يتم بعد الدراسة من قبل القيادات في إقليم كردستان”.

وأوضح، أن “القوى الكردية، والقوى السياسية الأخرى، لديها الكثير من وسائل الضغط التي من الممكن أن تفرض على القوى الأخرى، لمنعها من تمرير حكومة علاوي”، معتبرا ان “تشكيل حكومة من دون توافق كل المكونات أمر خاطئ، وسيزيد من المشاكل، بل سيخلق مشاكل جديدة، العراق في غنى عنها”.

ع د

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