قوس وسهم الباراولمبية في بطولة دولية بدبي



يغادر بغداد اليوم الأحد متوجها الى دبي ، وفد المنتخب العراقي الباراولمبي بالقوس والسهم ، للمشاركة في بطولة فزاع الدولية للمدة من السابع عشر من الشهر الحالي وتستمر خمسة ايام.



وقال الامين المالي لاتحاد القوس والسهم عامر كاظم :" سيشارك منتخبنا الوطني في بطولة فزاع الدولية التي ستقام في مدينة دبي الاماراتية بمشاركة 16منتخبا آسيويا واوروبيا ، وهي من البطولات المهمة التي نبحث فيها عن تحقيق نتائج إيجابية ".



واضاف كاظم :" سيرأس وفدنا امين سر اتحاد اللعبة حيدر محسن والمدرب مصطفى محمد كاظم مع ثلاثة لاعبين ، وتم اختصار عدد لاعبينا بسبب الضائقة المالية التي تمر بها اللجنة الباراولمبية ".

