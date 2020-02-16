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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 16 شباط 2020 11:52 ص

قوس وسهم الباراولمبية في بطولة دولية بدبي

فضيتان-لمنتخبنا-بالقوس-والسهم-لمتحدي-الإعاقة
قوس وسهم الباراولمبية في بطولة دولية بدبي

يغادر بغداد  اليوم الأحد متوجها  الى دبي ،  وفد المنتخب العراقي الباراولمبي  بالقوس والسهم ، للمشاركة في بطولة فزاع الدولية للمدة من السابع عشر من الشهر الحالي وتستمر خمسة ايام.

 وقال الامين المالي لاتحاد القوس والسهم عامر كاظم :" سيشارك منتخبنا الوطني في بطولة فزاع الدولية التي ستقام في مدينة دبي الاماراتية بمشاركة 16منتخبا آسيويا واوروبيا ، وهي من البطولات  المهمة التي نبحث فيها عن تحقيق نتائج إيجابية ".

واضاف كاظم :" سيرأس وفدنا امين سر اتحاد اللعبة حيدر محسن والمدرب مصطفى محمد كاظم مع ثلاثة لاعبين ، وتم  اختصار عدد لاعبينا بسبب الضائقة المالية التي تمر بها اللجنة الباراولمبية ".
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