شركات عالمية ومحلية تتقدم لاستثمار مطار دولي في ديالى



كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب عبد الخالق العزاوي ، عن تقديم شركات دولية ومحلية عروضا لاستثمار مطار دولي شرقي المحافظة.



وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان 13 شركة دولية ومحلية قدمت عروضا لاستثمار مطار ديالى الدولي في اطراف ناحية المنصورية (45 كم شرق بعقوبة مركز المحافظة ) والذي كان مطارا عسكريا عائدا للجيش العراقي يشغل مساحة تزيد عن 900 دونم ".



واضاف :" ان القرار الان عند وزارة النقل باعتبارها الجهة المختصة باعطاء الفرص الاستثمارية لبناء وتشغيل المطارات الدولية في البلاد"، متوقعا حسم الملف خلال العام الجاري نظرا لاهمية المشروع في خلق نافذة دولية اخرى داعمة لمطار بغداد الدولي نظرا للموقع الستراتيجي لمطار ديالى.

وقد انشئ مطار المنصورية العسكري في عقد الثمانينات من القرن الماضي قبل ان يهجر في 2003 .

