بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 16 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 16 شباط 2020 11:41 ص

خبير قانوني يكشف عقوبة بيع المناصب الحكومية

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خبير قانوني يكشف عقوبة بيع المناصب الحكومية

كشف خبير قانوني، عن عقوبة المتهمين بـ"بيع المناصب الحكومية".

وقال الخبير علي التميمي : "عاقب قانون العقوبات العراقي في المواد ٣٠٧ وما بعدها على الرشوة بعقوبات تصل الى السجن سبع سنوات ".

وتابع "عاقبت المادة ٣١٠ من قانون العقوبات الراشي والمرتشي، وكذلك الوسيط، بنفس العقوبة، حتى لو أن الموظف أراد الحصول على المال دون القيام بالعمل فانه  يعاقب بالعقوبة ذاتها ".

واضاف التميمي :" تم انشاء محكمة متخصصة بقضايا الفساد، وان التشدد في العقوبة وسرعة حسم الاجراءات سيساعد كثيراً في الردع المهم جداً في هذه المرحلة، بعد سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء الثائرين ضد هذا الفساد".

وكثر الحديث في الاونة الاخيرة عن بيع مناصب حكومية في كابينة  محمد علاوي المرتقبة .
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