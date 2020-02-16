بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 16 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 16 شباط 2020 11:39 ص

نائبة كردية : فترة تشكيل الحكومة الجديدة قد تمدد

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نائبة كردية : فترة تشكيل الحكومة الجديدة قد تمدد

رجحت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني،  تمديد فترة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي.

وقالت النائبة الماس فاضل في تصريح صحفي :" في العراق لايوجد اي التزام بالفترات الدستورية، ودائماً الازمات السياسية تطغى على الازمات الاخرى".

واضافت:" من المتوقع جداً تمديد فترة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي وربما يتم التمديد له ليومين او ثلاثة، اذا لم يتمكن من تشكيل الحكومة، وهذا خرق دستوري".

واشارت الى :" ان الدستور لاينص على تمديد فترة تشكيل الحكومة، لذا على الاطراف السياسية التوصل الى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة باقرب وقت".
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