نائبة كردية : فترة تشكيل الحكومة الجديدة قد تمدد



رجحت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، تمديد فترة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي.



وقالت النائبة الماس فاضل في تصريح صحفي :" في العراق لايوجد اي التزام بالفترات الدستورية، ودائماً الازمات السياسية تطغى على الازمات الاخرى".



واضافت:" من المتوقع جداً تمديد فترة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي وربما يتم التمديد له ليومين او ثلاثة، اذا لم يتمكن من تشكيل الحكومة، وهذا خرق دستوري".



واشارت الى :" ان الدستور لاينص على تمديد فترة تشكيل الحكومة، لذا على الاطراف السياسية التوصل الى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة باقرب وقت".

