بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 16 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 16 شباط 2020 11:37 ص

سقوط صاروخ كاتيوشا على مقر ميليشيا الحشد الشعبي في بغداد

ميليشيات الحشد الشعبي
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بسقوط صاروخ كاتيوشا على مقر ميليشيا الحشد الشعبي قرب أكاديمية الشرطة في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "صاروخ كاتيوشا سقط على غرفة متخذة كراج لعجلة مع دراجة داخل مقر هيئة الحشد الشعبي مجاور اكاديمية الشرطة في شارع فلسطين".

وأوضح أن "القصف لم يسفر عن أي إصابات".
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