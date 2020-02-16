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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 16 شباط 2020 11:31 ص

العراق أكثر دول العالم استيراداً للبيض التركي

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العراق أكثر دول العالم استيراداً للبيض التركي



قالت هيئة الإحصاء التركية إن العراق حل بالمرتبة الأولى من بين أكثر دول العالم استيراداً للبيض العام الماضي.
وأوضحت الهيئة، ، أن "العراق حل في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر استيرادا للبيض التركي في العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 96 مليون دولار".
وتراجعت الصادرات التركية من البيض للعراق بمعدل 66.2% متأثرة بقرار الحكومة العراقية وقف استيراد البيض التركي في مايو 2019، وذلك بعد أن كانت قيمة الصادرات نحو 285 مليون دولار في العام 2018.
وحلت سوريا في المرتبة الثانية مسجلة ارتفاعا في حجم صادرات البيض التركي إليها من 320 ألف دولار في 2018، إلى 41 مليون دولار.
وجاءت الكويت في المركز الثالث، حيث ارتفعت صادراتها البيض التركي إليها من مليون و27 ألف دولار إلى 31 مليونا و641 ألف دولار في 2019.
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