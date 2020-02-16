بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 16 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 16 شباط 2020 11:31 ص

أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران

فاديم بريستايكو

قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إن الدول التي فقدت مواطنيها في الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران، قد ترفع دعوى قضائية ضد إيران.

وأشار بريستايكو، في حديث على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى أن أوكرانيا تتوقع، أن تقوم إيران بإجراءات سريعة نسبيا، وقال: "لا نخطط للانتظار طويلا. نحن نتحدث عن أسابيع وأشهر، وليس عن سنوات".

ورد الوزير الأوكراني، على سؤال توضيحي، بالقول إنه إذا لم تقم إيران بتنفيذ الإجراءات التي تنتظرها أوكرانيا والدول الأخرى، فقد تقوم هذه الدول، "برفع دعوى أمام المحاكم الدولية".

وقال بريستايكو: "نحن نترك لأنفسنا الحق، في استخدام الوسائل القانونية الدولية، لكننا نأمل حتى الآن أن تتصرف إيران كما يجب".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكندي فرانسوا شامبان، أن المجتمع الدولي يعتبر إيران ملزمة بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منها.

 وقال: إذا اعترفت بمسؤوليتك، فإن هذا يؤدي إلى عواقب.

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