نائب: البصريون يشربون “أقذر مياه” في الشرق الأوسط









أمهل النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد التميمي، ، محافظ البصرة اسعد العيداني، ثلاثة اشهر لتحسين واقع مياه المحافظة، مبينا أن البصرين يشربون “أقذر مياه” في الشرق الأوسط.

وقال عواد في بيان، “للاسف الشديد ونحن في عام 2020 والمواطن في البصرة يستخدم اقذر المياه في الشرق الاوسط وليس العراق”، مبينا “سنعطي مهلة لمحافظ البصرة ووزارتي البلديات والموارد المائية ثلاثة اشهر فقط لتغيير واقع المياه في البصرة ، والا ستكون لنا ثورة لا يمكن إسكاتها وسننزل للشارع مع المواطنين فاذا كان صوتنا لا يسمع في مجلس النواب وقد وصلنا لمرحلة لا يمكن السكوت عنها اكثر من ذلك والصيف القادم سيكون كارثي على محافظتنا”.

واشار الى ان “محافظ البصرة اسعد العيداني هو المعني الاول بذلك فضعف أدائه وعدم متابعتة للمشاريع وصرف الاموال في غير محلها اضافة لتواجده خارج البصرة اكثر من تواجده فيها”، مهددا في الوقت ذاته ب”محاسبة المحافظ وتقديم طلب في مجلس النواب بمنع سفر اي محافظ لخارج القطر كي لا يحدث ما حدث مع المحافظ السابق للبصرة “.