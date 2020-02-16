العراق: إيقاف دخول العمالة الصينية بسبب كورونا وفر فرص عمل كبيرة في الشركات النفطية







أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أن إجراء الحكومة الاتحادية بإيقاف دخول الجالية والعمالة الصينية وفر فرص عمل كبيرة في مجال الشركات النفطية.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي إن “الحكومة العراقية سمحت بمغادرة الصينيين العراق لكنها لم تسمح بدخولهم لمنع انتشار فايروس كورونا وهنالك عدد كبير من العمالة الصينية غادرت العراق خلال المرحلة الحالية”، لافتا إلى إن “مغادرة العمالة العراق وفر فرص عمل كبيرة داخل الشركات النفطية والاستثمارية”.

وأضاف أن “الخبرات المحلية ستشغل محل العمالة الأجنبية في الشركات النفطية لاستغلال الظرف الحالي في تطوير خبراتهم والحصول على فرص عمل”، مبينا أن “مغادرة العمالة الأجنبية من العراق لن تؤثر على صادرات النفط إطلاقا”.