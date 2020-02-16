الصيهود : على رئيس الوزراء المكلف تشكيل كابينته الوزارية بنفسه بعيدا عن ضغوط كل الاطراف السياسية







راى عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان على رئيس الوزراء المكلف تشكيل كابينته الوزارية بنفسه بعيدا عن ضغوط كل الاطراف السياسية واحراجهم امام الشعب العراقي .



وذكر الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : رئيس الوزراء المكلف بين مطرقة الكتل السياسية وسندان المتظاهرين ، وما على عليه الا ان يحرج الجميع بتشكيل حكومة واختيار وزراء مهنيين مستقلين دون الرضوخ للجميع ".



واضاف :" ان الكتل السياسية الكردية لايمكن ان تتخلى عن المحاصصة واختيار وزرائها ولايعنيهم قبول رئيس الوزراء من عدمه وهذا يسري على الكتل السنية ، اما الكتل الشيعية فتظهر شيئا وتبطن شيئا آخر فهي تتحدث عن إعطاء مساحة للمكلف في تشكيل الحكومة وتبطن شيئا آخر ، وهي ضغوط لا تقل عن ضغوط الكتل الاخرى في اختيار الوزراء ".





واكد :" ان المعادلة معقدة وصعبة و الحل بيد رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة بنفسه بعيدا عن ضغوط كل الأطراف وإحراجهم امام الشعب العراقي الذي يتطلع الى حكومة مهنية تستطيع إنقاذ البلد من ويلات المحاصصة.